22.05.2024

FORTEC Elektronik AG: Anpassung der Umsatz- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2023/2024 Nach Auswertung der vorläufigen Zahlen hat die FORTEC Elektronik AG in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2023/2024 die Umsatz- und Ergebniszahlen des Vorjahreszeitraums aufgrund der insgesamt angespannten konjunkturellen Lage sowie der allgemein gestiegenen Kosten nicht auf dem gleichen hohen Niveau des Vorjahres abbilden können. Im 9-Monatszeitraum 2023/2024 lag der vorläufige Konzernumsatz bei rund 70,0 Mio. EUR (VJ: 78,5 Mio. EUR) und das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) bei rund 5,6 Mio. EUR (VJ: 8,5 Mio. EUR). Da sich zudem abzeichnet, dass das laufende 4. Quartal des Geschäftsjahres 2023/2024 die dargestellte Entwicklung zum 3. Quartal nicht kompensieren kann, hat der Vorstand der FORTEC Elektronik AG beschlossen, die Prognose für das laufende Geschäftsjahr anzupassen. Er rechnet nun mit einem Konzernumsatz zwischen 95,0 und 100,0 Mio. EUR (bisher: 106,0 Mio. EUR bis 116,0 Mio. EUR) und einem Konzern-EBIT zwischen 7,0 Mio. EUR und 9,5 Mio. EUR (bisher: 9,5 Mio. EUR bis 11,0 Mio. EUR). Die Mitteilung zum 3. Quartal des Geschäftsjahres 2023/2024 wird am 29. Mai 2024 auf der Webseite der FORTEC Elektronik AG unter https://www.fortecag.de/investor-relations/berichte/ veröffentlicht. Sandra Maile Vorstandsvorsitzende FORTEC Elektronik AG | Augsburger Str. 2b | 82110 Germering | Germany

Phone: +49 89 894450 232 aktie@fortecag.de | www.fortecag.de Die FORTEC Elektronik AG (ISIN Aktie: DE0005774103, WKN: 577410) mit Sitz in Germering wurde 1984 als international tätiger Distributor von Standardlösungen im Bereich Stromversorgungen, Embedded-Systems und Displays gegründet. Darüber hinaus bietet die FORTEC Gruppe heute kundenspezifische Entwicklungen und komplette Systementwicklungen an. Seit April 2020 ist die FORTEC Elektronik AG als Holding für die Steuerung der verbundenen Unternehmen, die Strategie des Konzerns und wesentliche Teile der Administration zuständig. Die FORTEC Elektronik AG hat Tochterunternehmen in Deutschland, in der Schweiz, in UK und in den USA.





Sandra Maile, Vorstandssprecherin



