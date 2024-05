Gold: Produzentenkäufe!!!

Anzeige / Werbung Ziele bei 3000 und 3500 US-Dollar sind wahrscheinlich Der Bullenrun im Gold hält an. Zwar konsolidiert das beliebte Edelmetall immer wieder zwischendurch, jedoch können die Rücksetzer stets weit oberhalb der wichtigen Zone um 2080-2100 US-Dollar beendet werden. Eine spannende Komponente, die das Szenario eines starken, von nur geringen Rücksetzern begleiteten Trends untermauert, sind die Käufe der Produzenten (rot = netto-Position der Produzenten). Typischerweise entwickelt sich die Netto-Position der Produzenten konträr zum Preis. Je höher der Preis, desto mehr Futures verkaufen die Produzenten. Nun haben wir aber seit kurzem die Situation, dass die Produzenten in steigende Preise hinein kaufen und den Trend auf diese Weise umso intensiver treiben. Produzentenkäufe in steigende Preise hinein sahen wir zum Beispiel in jüngster Vergangenheit bei Kakao, wo der Preis regelrecht explodierte, aber in den letzten Jahren auch bei Bauholz, dem S&P emini (hier waren es die Dealer Intermediary, die quasi wie Produzenten bei einem Rohstoff sind), in Getreiden und bei diversen Soft-Commodities. Fazit: Zum gegenwärtigen Zeitpunkt spricht alles für einen anhaltend stabilen und intensiven Trend mit erheblich weiterem Potenzial. Forecast 2024 Laut dem intermarketbasierten Forecast für 2024 soll der Goldpreis von Februar 2024 bis zum Ende des Jahres eine deutlich steigende Tendenz aufweisen. Die Longseite bleibt für uns somit ab Februar wieder eindeutig zu bevorzugen. Trading-Chance: WKN: MG1HN3 TYP: Turbo Open End Long BASIS: 2251,0749 USD Kein Trading-Video mehr verpassen! Jetzt Kanal abonnieren: https://www.youtube.com/realmoneytrader Hinweis: Hier finden Sie saisonale Charts aus unserem Research, die auf Gleichförmigkeit beruhen und nicht durch die übliche, kumulierte Darstellung verzerrt sind: https://www.realmoneytrader.com/saisonale-charts/ Enthaltene Werte: XD0002747026

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )