Hornbach kann die Dividende stabil halten. Obwohl das Geschäft schwächelt, will man die Ausschüttungshöhe des Vorjahres halten. China reagiert auf die Angriffe der Europäischen Union und der USA. Neue Strafzölle für Import-Fahrzeuge, Wein- und Milchprodukte sind als Antwort geplant. Disney muss Pixar restrukturieren. Nach der Entlassung von John Lasseter bleiben die Erfolge aus.Der Aktienhandel in Asien entwickelt sich am Mittwochmorgen durchwachsen. Während der Nikkei 225 Index und die meisten chinesischen Onshore-Indizes leichte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...