Weinfelden (ots) -Lidl Schweiz verbessert die Haltungsbedingungen für Legehennen. Die Schweizer "Terra Natura"-Eier des Detailhändlers stammen von Betrieben, die nach IP-SUISSE-Richtlinien produzieren. Damit kann eine besonders tierfreundliche und umweltschonende Aufzucht garantiert werden.Eier gehören zu den bedeutendsten Artikeln im Schweizer Detailhandel - auch bei Lidl. Genau in diesem wichtigen Sortimentsbereich setzt Lidl Schweiz nun an und erhöht das Tierwohl. Diesen Monat stellt Lidl über 80 Prozent des frischen Eiersortiments aus der Schweiz auf "Terra Natura" um. "Terra Natura"-Eier werden nach den Richtlinien der IP-SUISSE produziert.Schweizer Eier aus Freilandhaltung sind bei Lidl Schweiz unter der Eigenmarke "Terra Natura" erhältlich und stammen von Betrieben, die nach IP-SUISSE-Richtlinien produzieren. Die Betriebe erfüllen somit die Anforderungen für eine besonders tierfreundliche Stallhaltung und stellen den Hennen mindestens 2.5m2 Grünfläche pro Huhn zur Verfügung. Kassandra Marty, Abteilungsleiterin Nachhaltigkeit im Einkauf, ist überzeugt: "Im Rahmen unserer Nachhaltigkeitsstrategie ist dies ein weiterer Schritt in Richtung mehr Tierwohl. Wir bieten unseren Kundinnen und Kunden überwiegend Schweizer Eier, die gemäss dem Tierwohlrating des Schweizer Tierschutz STS mit Stufe B "Gut" oder A "Top" bewertet werden. Die Zusatzkosten für die Haltung nach IP-SUISSE-Standard tragen wir dabei selbst. So kommen wir unserer Vision "einfach nachhaltig einkaufen für alle" ein weiteres Stück näher."Eierverpackung frei von KunststoffFortschritte erzielt Lidl Schweiz im Eiersortiment auch mit Blick auf die Reduktion des Plastikeinsatzes bei den Verpackungen. Seit März 2024 bietet der Detailhändler Importeier aus Bodenhaltung in einer Verpackung aus Faserguss an und löst damit die bestehende Packung aus Kunststoff ab. Mit dieser Umstellung vermindert Lidl Schweiz seinen gesamten Kunststoffverbrauch um über 90 Tonnen und nähert sich weiter seinem Ziel (https://gesagt-getan.lidl.ch/de/detail/plastikreduktion-bei-unseren-verpackungen/), den Plastikeinsatz bei Eigenmarkenverpackungen bis 2025 um 30 Prozent zu reduzieren.Pressekontakt:MedienstelleDunantstrasse 158570 WeinfeldenTel.: +41 (0)71 627 82 00E-Mail: media@lidl.chOriginal-Content von: LIDL Schweiz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100016795/100919596