Am Vortag ist der deutsche Aktienmarkt bei dünnen Umsätzen mit leichten Verlusten aus dem Handel gegangen. Der Mittwoch verspricht etwas volatiler zu werden, denn am Abend stehen neben dem Fed-Protokoll noch die Zahlen des Chipgiganten Nvidia an. In der aktuellen Sendung werden zudem Airbus, Infineon, Munich Re, Porsche AG und RWE behandelt.

