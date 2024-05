Nach Darstellung von SMC-Research sei bei der 3U Holding AG im ersten Quartal Licht und Schatten zu verzeichnen gewesen. Während das ITK-Segment erneut stark gewachsen sei, habe das Unternehmen in den beiden Segmenten mit widrigen Bedingungen zu kämpfen gehabt. Der SMC-Analyst Adam Jakubowski sieht die Entwicklung aber weitgehend im Rahmen der Erwartungen und bestätigt sein Kursziel und lässt das Urteil zur Aktie unverändert.

Der Start in das laufende Jahr sei laut SMC-Research bei 3U durchwachsen ausgefallen. Auf der Habenseite stehe das starke Wachstum des ITK-Segments, das zusammen mit dem nach einem Jahr wieder erzielten Zuwachs im SHK-Segment einen Anstieg der Konzernerlöse um 3 Prozent auf 13,7 Mio. Euro ermöglicht habe. Auf der anderen Seite habe aber das Segment Erneuerbare Energien mit einer ungünstigeren Witterung, sinkenden Strompreisen und technisch bedingten Produktionsausfällen zu kämpfen gehabt, wodurch sein Umsatz- und vor allem Ergebnisbeitrag deutlich gesunken seien. Auch das Ergebnis der SHK-Sparte habe sich trotz der erhöhten Erlöse weiter verschlechtert, so dass auf Konzernebene ein deutlicher Gewinnrückgang zu verzeichnen gewesen sei. Das EBITDA habe sich um 60 Prozent auf 0,7 Mio. Euro reduziert, der Quartalsgewinn sei mit 70 Tsd. Euro nur noch minimal im Plus geblieben.

Da aber die Belastungsfaktoren größtenteils bereits zum Zeitpunkt der Prognoseveröffentlichung für 2024 bekannt gewesen seien, sehe 3U die eigenen Ziele für das laufende Jahr hierdurch nicht gefährdet und strebe weiterhin ein Umsatzwachstum auf 58,0 bis 62,0 Mio. Euro bei einer EBITDA-Marge zwischen 7 und 8 Prozent an (Q1: 5,4 Prozent) an. Auch die Analysten haben ihre Schätzungen unverändert gelassen.

2024 sei ein Übergangsjahr, in dem 3U die Weichen für die nächste Wachstumsphase stellen werde und in diesem Kontext seien die Q1-Zahlen plangemäß gewesen. Dennoch bleibe es abzuwarten, ob, wann und in welchem Ausmaß es gelinge, das SHK-Segment zurück auf einen dynamischen Wachstumskurs und in die schwarzen Zahlen zu bringen. Auch die Entwicklung des Strompreises berge zugleich Chancen und Risiken, wobei das erfolgreiche Repowering und die damit verbundene garantierte Einspeisevergütung für einen dann signifikanten Teil der Stromproduktion die Entwicklung wieder berechenbarer machen werde.

Insgesamt sehen die Analysten 3U auf dem richtigen Weg, was auch in ihrem unveränderten Kursziel von 3,50 Euro zum Ausdruck komme, auf dessen Basis die Analysten der Aktie ein hohes Potenzial zutrauen. In Kombination mit der exzellenten Bilanzsituation, der überzeugenden Strategie und dem guten Track-Record des Managements rechtfertige dies weiterhin das Urteil "Buy".

