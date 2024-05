Im Vorfeld des 61. Kongresses der European Renal Association (ERA) verkünden Medscape Education und KDIGO eine pädagogische Zusammenarbeit in Form einer Webinar-Reihe, um die Anämie-Ergebnisse bei Dialysepatienten mit chronischer Nierenerkrankung zu verbessern. Die Aktivitäten unter www.medscape.org/nephrology sind ab Sommer 2024 für AMA-Leistungspunkte verfügbar.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240521312118/de/

Die Zusammenarbeit verbindet die 29-jährige Erfahrung von Medscape in der Nephrologie, das Design der Erwachsenenbildung und die Mitgliedschaft von weltweit mehr als 13 Millionen medizinischen Fachkräften mit dem Fachwissen und der Expertise der KDIGO in der Entwicklung von Nephrologie-Leitlinien.

KDIGO ist eine globale gemeinnützige Organisation, die evidenzbasierte klinische Praxisrichtlinien für Nierenerkrankungen entwickelt und umsetzt. Die KDIGO-Leitlinien übertragen wissenschaftliche Fortschritte in nützliche Empfehlungen für die klinische Praxis. Die KDIGO-Leitlinien werden als herunterladbare Ressourcen verfügbar sein, um den Zugang für Medscape-Lernende zu vereinfachen.

"Unsere Zusammenarbeit mit Medscape Education wird auf unseren jeweiligen Stärken aufbauen und der nephrologischen Gemeinschaft und den Patienten auf der ganzen Welt nutzen", so Danielle Green, Chief Executive Officer der KDIGO.

"Mit der globalen Plattform und Reichweite von Medscape und den klinisch einflussreichen Leitlinien der KDIGO können wir unseren Mitgliedern relevante Bildungsressourcen bereitstellen, die gewährleisten, dass sie mit den neuesten Fortschritten und den besten Praktiken in der Nierenversorgung ausgestattet sind", so Haleh Kadkhoda, MS, Vice President of Strategic Partnerships bei Medscape.

Medscape Education wird auf dem 61. ERA-Kongress auch vier Poster präsentieren, die die Daten und die Auswirkungen der Medscape Nephrologie-Ausbildung auf das Wissen, die Kompetenz und das Selbstvertrauen der Kliniker zeigen.

Über Medscape Education

Medscape Education (medscape.org) ist die führende Plattform für kontinuierliche berufliche Weiterbildung. Sie besteht aus mehr als 30 spezialisierten Anbietern, die Tausende von kostenlosen, akkreditierten CME- und CE-Kursen für die Ärzteschaft, Krankenpflegepersonal sowie andere medizinische Fachkräfte anbieten. Medscape ist eine Tochtergesellschaft der WebMD Health Corp.

Über WebMD Health Corp.

WebMD, ein Unternehmen von Internet Brands, steht im Zentrum der digitalen Gesundheitsrevolution, die das Gesundheitswesen für Verbraucher, Patienten, Gesundheitsfachkräfte, Arbeitgeber, Gesundheitspläne und Gesundheitssysteme verändert. Über öffentliche und private Online-Portale, mobile Plattformen und gesundheitsorientierte Publikationen stellt WebMD führende Inhalte und digitale Dienste bereit, die die Entscheidungsfindung erleichtern und verbessern, Gesundheitsmaßnahmen unterstützen und anregen, die Gesundheitsversorgung rationalisieren und vereinfachen und die Patientenversorgung verbessern.

Zum WebMD Health Network gehören WebMD Health, Medscape, WebMD Ignite, Jobson Healthcare Information, MediQuality, Frontline, Vitals Consumer Services, Aptus Health, PulsePoint, MedicineNet, eMedicineHealth, RxList, OnHealth, Medscape Education und andere proprietäre WebMD-Websites.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240521312118/de/

Contacts:

jbennett@webmd.net