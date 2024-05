In den letzten Monaten hat sich die Siemens Energy Aktie nach ihrer vorangegangenen Baissebewegung deutlich erholt. Seit Ende Oktober ist der Aktienkurs in der Spitze von 6,402 Euro auf 25,84 Euro gestiegen, die in der vergangenen Woche erreicht wurden. Gestern ging es mit 24,00 Euro aus dem XETRA-Handel, aktuelle Indikationen auf Tradegate liegen ...

