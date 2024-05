DJ EUREX/Renten-Futures leichter - Neuseeland drückt die Stimmung

FRANKFURT (Dow Jones)--Leichter auf allen Laufzeiten zeigen sich die deutschen Renten-Futures am Mittwochmorgen. Im Fokus steht zwar das Fed-Protokoll am Abend, jedoch hat die Notenbank in Neuseeland den Marktteilnehmern die Stimmung verdorben. Sie verwies am Morgen auf eine hartnäckigere Inflation und ließ den Zinssatz unverändert.

Der Juni-Kontrakt des Bund-Futures verliert 38 Ticks auf 130,40 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 130,86 Prozent und das -tief bei 130,35 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 66.971 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 82 Ticks auf 129,00 Prozent - der Bobl-Futures 21 Ticks auf 116,48 Prozent.

May 22, 2024

