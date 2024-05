© Foto: Unsplash



Der Dow Jones hat vergangene Woche zum ersten Mal überhaupt die 40.000 Punkte geknackt. Ein Marktveteran glaube an weitere Gewinne.Der Chef-Investmentstratege von Yardeni Research, Ed Yardeni, teilte seinen Kunden in einer Mitteilung mit, dass der Dow-Jones-Index bis 2030 um 50 Prozent auf 60.000 Punkte steigen wird und der S&P 500 einen Anstieg auf 8.000 Punkte verzeichnen könnte. Der Dow schloss in der vergangenen Woche am Freitag zum ersten Mal überhaupt über 40.000 Punkten. Für den Dow bedeutet dies eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von sieben Prozent und für den S&P 500 eine jährliche Wachstumsrate von 7,1 Prozent. "Dieses Ziel könnte mit einem KGV von 20 und einem …