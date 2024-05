Ethereum ETF News zum 22.Mai

Die Gerüchteküche brodelt: Der populäre Krypto-Analyst Michaël van de Poppe glaubt nicht an eine schnelle Genehmigung der Ethereum-ETFs durch die SEC. Während die Marktstimmung zunehmend optimistischer wird, bleibt Van de Poppe skeptisch und warnt vor verfrühter Euphorie. "Ehrlich gesagt, denke ich, dass es eine Verzögerung geben wird und die Genehmigung im Juli oder August erfolgt", sagte Van de Poppe. Der finale Stichtag für die erste Welle von Anträgen, darunter der Vorschlag von VanEck, steht kurz bevor: der 23. Mai.

Van de Poppe ist bekannt für seine Krypto-Investmentstrategien, die er regelmäßig auf Social Media teilt. Er stellte klar, dass die Wahrscheinlichkeit einer Genehmigung innerhalb eines 72-Stunden-Fensters "seltsam und fast unmöglich" sei. Ein Hauptgrund für seine Skepsis ist das fortgesetzte ETH-Staking, das in vielen Anträgen enthalten ist.

Van de Poppe ist skeptisch

Van de Poppe erläuterte, dass die SEC die Anträge wahrscheinlich ablehnen wird, was zu einer negativen Marktreaktion führen könnte. Allerdings hängt die genaue Reaktion des Marktes stark von den Gründen der Ablehnung ab. "Wenn es nur das Staking betrifft, könnte das bedeuten, dass wir später eine Genehmigung sehen, was wiederum zu einem positiven Aufbau zu einem späteren Zeitpunkt führen würde", betonte er.

Die Bedeutung dieser Entwicklungen wird durch die schnelle Reaktion einiger Antragsteller gezeigt. Innerhalb weniger Stunden nach den ersten Reaktionen der SEC haben fünf Bewerber ihre Anträge geändert und das Staking-Element entfernt, um mögliche Hürden aus dem Weg zu räumen.

Der Markt hält den Atem an, während die Frist für die erste Welle von Anträgen näher rückt. Die nächsten Tage versprechen Spannung für Ethereum-Anleger und die gesamte Krypto-Community, die gespannt auf die Entscheidung der SEC wartet. Sollte die SEC den Anträgen nicht stattgeben, wird dies voraussichtlich kurzfristig zu Turbulenzen führen. Doch eine zukünftige Genehmigung könnte langfristig positive Auswirkungen haben und den Markt wieder stabilisieren.

Inmitten dieser Unsicherheit zeigt sich, wie stark das Interesse und die Hoffnung auf Ethereum-ETFs sind. Anleger und Analysten blicken gleichermaßen gespannt auf die Entwicklungen, die die Krypto-Welt in den kommenden Wochen und Monaten prägen könnten.

Bloomberg sieht reelle Chancen

Der Bloomberg-Analyst James Seyffart hält weiterhin eine 75%ige Genehmigungschance für wahrscheinlich. Gleichzeitig wurde VanEck's Spot Ether ETF-Fonds auf der Website der Depository Trust and Clearing Corporation gelistet, wie The Block berichtete. Obwohl dies keine Bestätigung einer Genehmigung darstellt, ist dieser Schritt wichtig im Prozess der Listung von Investmentvehikeln. Auch Seyffart verkündete zudem, dass mindestens fünf potenzielle Ethereum-ETF-Emittenten ihre geänderten 19b-4-Anträge eingereicht haben, darunter Fidelity, VanEck, Invesco/Galaxy, Ark/21Shares und Franklin.

Ethereum ist und bleibt wichtige Basis

Ethereum bleibt weiterhin eine zentrale Plattform für Kryptowährungen und arbeitet unermüdlich an technischen Fortschritten. Während Bitcoin als "digitales Gold" gilt, ist Ethereum seit Jahren eine zuverlässige Basis für Layer 2- und Layer 3-Lösungen, die neue Projekte und Anwendungen ermöglichen. Diese Lösungen zielen oft auf deutliche Verbesserungen von dApps oder die Schaffung neuer Blockchain-Infrastrukturen ab. Ein Beispiel dafür ist Arbitrum, eine Technologie-Suite, die entwickelt wurde, um Ethereum zu skalieren. Mit Arbitrum können Nutzer Web3-Anwendungen verwenden, Smart Contracts deployen und dabei von günstigeren und schnelleren Transaktionen profitieren. Das Flaggschiff-Produkt, Arbitrum Rollup, ist ein optimistisches Rollup-Protokoll, das die Sicherheit von Ethereum übernimmt. Ein weiteres aktuelles Beispiel ist WienerAI, eine Verschmelzung aus Memecoin und Utility Token, die den Handel auf dezentralen Börsen mithilfe von KI sicherer, schneller und profitabler machen möchte.

Hier mehr zu WienerAI erfahren.

WienerAI Erklärung, Quelle: https://wienerdog.ai/de

Meme Hund und KI-Tool

WienerAI setzt neue Maßstäbe im Krypto-Trading. Als fortschrittlichster AI-Token und Trading-Bot vereint WienerAI künstliche Intelligenz mit der Loyalität eines treuen Hundes.

Die Plattform bietet sowohl Anfängern als auch erfahrenen Tradern eine intuitive Benutzeroberfläche. Mit prädiktiver Technologie identifiziert der Bot Marktchancen, liefert objektive Analysen und ermöglicht nahtlose Swaps auf dezentralen Börsen - alles ohne Gebühren. Zudem schützt WienerAI seine Nutzer vor MEV-Bots, die oft versuchen, durch das Vorwegnahmen von Trades Gewinne zu minimieren. Der ERC20-Token $WAI auf der Ethereum-Blockchain und die kontinuierliche Weiterentwicklung sorgen dafür, dass WienerAI immer an der Spitze technologischer Innovationen bleibt.

Investoren können den Token derzeit noch im Presale kaufen, was eine gute Gelegenheit darstellen kann, besonders in hinsicht das der Bullrun gerade wieder fahrt aufnimmt. Mit knapp 2,5 Millionen Dollar investiertem Kapital zeigt sich das Potential des Token, der von einigen Analysten als gute x100 Chance betrachtet wird.

Hier WienerAI Token kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.