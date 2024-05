Jared Lazerson, CEO von North Bay Resources, gab gemeinsam mit Steve Darling von Proactive den jüngsten Meilenstein des Unternehmens bekannt: ein 50/50-Joint-Venture-Earn-In-Abkommen mit MGX Minerals bezüglich des Goldprojekts Fran in British Columbia. Das Fran-Goldprojekt liegt nur 20 Meilen von der Kupfer- und Goldmine Mt. Milligan von Centerra Gold entfernt und ist aufgrund der Nähe zu den etablierten Bergbaubetrieben von strategischer Bedeutung.



In 104 Bohrlöchern wurden über 50.000 Fuß an Diamantbohrungen durchgeführt, die sich hauptsächlich auf die Zone Bullion Alley konzentrierten. Durch diese Bemühungen wurde eine bedeutende Goldlagerstätte abgegrenzt, die sich über eine Länge von 3.700 Fuß, eine Breite von bis zu 120 Fuß und eine Tiefe von über 700 Fuß erstreckt.



Gemäß den Bedingungen des Joint-Venture-Abkommens hat North Bay Resources das Recht, einen Anteil von 30% zu erwerben, sobald eine Mineralressourcenschätzung gemäß NI 43-101 abgeschlossen und innerhalb von 12 Monaten 2.500 Unzen Gold erfolgreich abgebaut und verarbeitet wurden.



