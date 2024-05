Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Erneut waren marktbewegende Impulse Mangelware und entsprechend verlief das Handelsgeschehen in ruhigen Bahnen, so die Analysten der Helaba.Die Zinserwartungen würden hin und her pendeln und so könnten auch die Rentenmärkte keinen Trend etablieren. An diesem Bild werde sich heute wohl wenig ändern, denn auch beim FOMC-Sitzungsprotokoll würden die Analysten keine Überraschungen sehen. Beachtenswert seien zwar die britischen Verbraucherpreise am Morgen, einen nachhaltigen Einfluss auf die Märkte würden die Analysten jedoch nicht erwarten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...