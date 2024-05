Die Nvidia-Aktie bleibt knapp unter ihrem Rekordhoch. In Erwartung der bevorstehenden Quartalszahlen, die heute nach Börsenschluss veröffentlicht werden, herrscht unter Analysten eine positive Marktstimmung. Größere Kursbewegungen könnten unmittelbar bevorstehen.Nvidia wird am Mittwoch, dem 22. Mai 2024, nach US-Börsenschluss die Ergebnisse für das erste Quartal (per Ende April) des laufenden gebrochenen ...

