Die IMMOVATION Immobilien Handels AG (kurz: IMMOVATION) ist zurück am KMU-Anleihemarkt. Das Immobilien-Unternehmen aus Kassel hat bereits im Dezember 2023 eine Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A351ZU2) mit unbefristeter Laufzeit und einem Volumen von bis zu 8 Mio. Euro aufgelegt. Die Anleihe wird dabei jährlich fest mit 5,75% zuzüglich einer ergebnisabhängigen Dividende von bis zu 1,25% p.a. verzinst. Die Mindestanlagesumme beträgt 50.000 Euro. IMMOVATION-Vorstand Lars Bergmann erläutert im Anleihen Finder Interview die Geschäftsentwicklung der Unternehmensgruppe und die Hintergründe der Anleihe-Emission.

Anleihen Finder: Sehr geehrter Herr Bergmann, die IMMOVATION AG ist zurück am Kapitalmarkt. Stellen Sie uns die Unternehmensgruppe und deren Geschäftsmodell doch zunächst noch einmal kurz vor?

Lars Bergmann: Die IMMOVATION-Unternehmensgruppe deckt die gesamte Wertschöpfungskette der Immobilienbranche ab. Immobilienhandel, Projektierung und Bestandsmanagement werden unter dem Dach der Unternehmensgruppe mit eigenen Tochtergesellschaften gemeinsam gemanagt.

Im Mittelpunkt aller Aktivitäten der IMMOVATION-Unternehmensgruppe steht das breit gefächerte Leistungsangebot rund um die Immobilie: der An- und Verkauf (Handel), die Projektierung klassischer Revitalisierungsobjekte und urbaner Entwicklungsgrundstücke sowie das Bestandsmanagement von Wohn- und Gewerbeimmobilien. Für institutionelle Investoren konzipieren wir darüber hinaus individuelle Beteiligungen.

Die Tochtergesellschaften erfüllen jeweils spezifische bzw. projektbezogene Aufgaben. Ihre verschiedenen Geschäftsfelder entsprechen der vollständigen Wertschöpfungskette der Immobilienbranche: Die Palette reicht vom Objekt-Research und -Ankauf, dem Projektmanagement - gegebenenfalls mit dem Management von Baumaßnahmen - über die Immobilien-Verwaltung bis zum Verkauf der Objekte. Kernaufgaben innerhalb der Unternehmensgruppe erfüllen die ex ante GmbH und die iCapital GmbH. Die ex ante GmbH ist Verwalterin und Facility Managerin des gesamten Immobilienbestandes. Die iCapital GmbH ist ein Wertpapierinstitut i.S.d. §2 Abs. 2 WpIG. Sie ist zuständig für die Finanzierung der unternehmenseigenen Immobilienprojekte und den Vertrieb von Schuldverschreibungen und Anleihen der IMMOVATION-Unternehmensgruppe. Die 2014 gegründete Immokles AG erfüllt wesentliche Funktionen in den Bereichen Ankauf, Projektierung, Revitalisierung, Sanierung, Verwaltung und dem strukturierten ...

