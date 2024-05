Ethereum: Kommt es morgen zum "Sell the News"-Effekt?

Die letzten Tage waren am Kryptomarkt äußerst bullish. Seit Gerüchte aufgekommen sind, dass die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC die Spot Ethereum ETFs in dieser Woche genehmigen wird, sind die Kurse der meisten Coins explodiert. Ethereum hat in der letzten Woche um fast 30 % zugelegt und auch der Bitcoin-Kurs ist wieder über die 70.000 Dollar Marke gestiegen. Wer die Situation jedoch mit der Zulassung der Spot Bitcoin ETFs im Januar vergleicht, könnte schnell auf die Idee kommen, dass es im Falle einer Genehmigung der Ethereum-Fonds erstmal zu einem Abverkauf kommen könnte.

Ähnliche Entwicklung wie bei Bitcoin?

Bei den Spot Bitcoin ETFs war die Aufregung im Vorfeld deutlich größer. Das liegt unter anderem daran, dass es hier auch schon im Vorfeld zahlreiche Entwicklungen gegeben hat, die darauf hingedeutet haben, dass die Behörde die börsengehandelten Fonds genehmigen wird. Bei Ethereum hat es noch bis letzte Woche danach ausgesehen, als würde die SEC keine ETFs zulassen. Erst in dieser Woche sind die Gerüchte aufgekommen, dass es nun doch zu einer Genehmigung kommen dürfte. Inzwischen sind die ETFs auch auf der DTCC (Depository Trust & Clearing Corporation) gelistet.

JUST IN: VanEck Spot Ethereum ETF has been listed on the DTCC under ticker $ETHV. pic.twitter.com/AQEhwYMmzu - Watcher.Guru (@WatcherGuru) May 21, 2024

Die DTCC ist eine zentrale Institution im US-amerikanischen Finanzsystem, die für die Clearing und Abwicklung von Wertpapiertransaktionen sorgt. Wenn ein ETF bei der DTCC gelistet wird, profitieren Anleger und Marktteilnehmer von einer effizienteren, sichereren und kostengünstigeren Abwicklung der ETF-Transaktionen. Die Anzeichen, dass die ETFs zugelassen werden, häufen sich also.

Entwicklung wie bei Bitcoin?

Schaut man sich die Kursentwicklung von Bitcoin an, stellt man jedoch fest, dass der Kurs vor der ETF-Einführung durch die Gerüchte gestiege ist, nur um nachher einzubrechen, wie es an den Börsen häufig der Fall ist, wenn die Spekulationen auf ein positives Ereignis den Kurs in die Höhe treiben, während beim tatsächlichen Eintreten dieses Ereignisses der Kurs durch Gewinnmitnahmen fällt. "Buy the rumours, sell the news" ist eine alte Börsenweisheit, nach der sich viele richten.

(Bitcoin Kursentwicklung - Quelle: Coinmarketcap)

Nach der Zulassung der Spot Bitcoin ETFs ist der Kurs der größten Kryptowährung nach Marktkapitalisierung erst um 10.000 Dollar eingebrochen, bevor es bergauf ging. Die Entwicklung danach kann sich im Fall von Bitcoin aber durchaus sehen lassen. Da es im Fall von Ethereum im Vorfeld nicht so massive Kurssteigerungen gegeben hat, wie es bei Bitcoin schon in den 3 Monaten davor zu beobachten war, könnte auch die Korrektur, falls es eine gibt, nicht so heftig ausfallen.

Es kann sich also durchaus lohnen, ETH in den nächsten Tagen im Auge zu behalten. Sollte es zu einem Abverkauf kommen und Gewinnmitnahmen Überhand nehmen, könnte sich damit durchaus ein guter Einstiegszeitpunkt ergeben. Die Chancen, dass ETH in den nächsten Wochen und Monaten eine massive Kurssteigerung erfahren wird, sind hoch und auch die meisten Altcoins würden davon wohl profitieren.

Derzeit sind es vor allem Meme Coins, die extrem beliebt sind, was sich zum Beispiel bei PEPE zeigt, der inzwischen über 5 Milliarden Dollar wert ist. Noch höhere Gewinne könnten Anleger mit Meme Coins erzielen, die noch niedriger bewertet sind, wobei sich bei Dogeverse derzeit eine interessante Gelegenheit bieten könnte.

Jetzt mehr über Dogeverse erfahren.

Dogeverse kurz vor der Markteinführung

Bei $DOGEVERSE handelt es sich um einen neuen Meme Coin, der von Anfang an auf allen relevanten Blockchains wie Ethereum, Solana, Base, BSC, Polygon und Avalanche erhältlich ist und schon in der Vorverkaufsphase überzeugt, da Investoren schon in dieser frühen Phase Token im Wert von mehr als 15 Millionen Dollar gekauft haben. Analysten, die auf den neuen Coin aufmerksam geworden sind, gehen davon aus, dass der Kurs nach der Markteinführung um mehr als das 10-fache steigen könnte.

($DOGEVERSE Token-Vorverkauf - Quelle: Dogeverse Website)

Neben einem Multi Chain Launch bietet $DOGEVERSE auch eine Staking-Funktion, die es Stakern ermöglicht, ein passives Einkommen in Form von zusätzlichen Token zu generieren, wobei die APY (jährliche Rendite) mit der Größe des Staking Pools variiert. Das bedeutet, dass vor allem am Anfang, wenn noch nicht so viele Token im Pool sind, eine hohe Rendite erzielt werden kann. Da der Vorverkauf bereits mehr als 15 Millionen Dollar umgesetzt hat, dürfte der Coin schon bald an den Kryptobörsen gelistet werden. Sollten die bullishen Prognosen eintreten, könnte es sich hier um eine Gelegenheit für frühe Käufer handeln, ihr Kapital schnell zu vervielfachen.

Jetzt $DOGEVERSE kaufen.



Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.