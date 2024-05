Linz (www.anleihencheck.de) - In Kanada scheint die erste Zinssenkung nicht mehr weit entfernt zu sein, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Der Markt rechne hierfür mit Juni oder Juli. Heutige Datenveröffentlichungen zur Inflation dürften mehr Licht ins Dunkel bringen und zeigen, ob bereits im Juni gesenkt werde. Die Gesamtrate der Inflation sei saisonbereinigt im Vergleich zum Vormonat nur um 0,14% gestiegen und habe sogar die Erwartungen der Kanadischen Zentralbank übertroffen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...