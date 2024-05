© Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa



Die Aktienkurse von Luxusauto-Konzernen wie Porsche und Mercedes sind am Mittwoch abgesackt, nachdem China mit Einfuhrzöllen gedroht hat. Der Schritt wird als Warnung an die EU angesehen.Die Handelsbeziehungen zwischen China, der EU und den USA werden immer angespannter. China hat angedroht, Zölle von bis zu 25 Prozent auf importierte Autos mit großen Motoren zu erheben, was sich erheblich auf europäische und US-amerikanische Automobilhersteller auswirken könnte. Diese Ankündigung erfolgte als Reaktion auf die jüngsten Zollerhöhungen der USA auf chinesische Elektroautos und eine bevorstehende Entscheidung der EU über mögliche Zölle auf Fahrzeuge aus China aufgrund staatlicher Subventionen. …