Film ab bei den 77. Filmfestspielen in Cannes: George Millers fünfter Teil der Kultserie "Mad Max" feiert Weltpremiere, Regisseur George Lucas erhält die Ehrenpalme, der legendäre Filmemacher Francis Ford Coppola stellt sein Herzensprojekt "Megalopolis" im Wettbewerb vor, und Kevin Costner meldet sich als Regisseur eines epischen Westerns zurück. Die Filmfestspiele in Cannes feiern Hollywood wie lange nicht mehr."Kulturzeit extra: Mad Max und Co. in Cannes. Stars, Filme und Glamour bei den 77. Filmfestspielen" berichtet am Sonntag, 26. Mai 2024, um 18.15 Uhr in 3sat und in der 3satMediathek sowie um 0.20 Uhr im ZDF über die Palmengewinner, die Hollywood-Stars an der Côte d'Azur und die wichtigsten Filme des Kinojahres. Exklusiv im Interview: George Miller, Anya Taylor-Joy und Chris Hemsworth.Regisseurin, Schauspielerin und Drehbuchautorin Greta Gerwig, seit ihrem Erfolg mit "Barbie" eine der angesagtesten Filmemacherinnen der Welt, leitet in diesem Jahr die Jury für den Wettbewerb und entscheidet auch über die neuen Filme von Andrea Arnold, David Cronenberg, Yorgos Lanthimos, Paul Schrader und Jacques Audiard. Wer sind die Gewinner der Goldenen Palme und der Silberne Palmen 2024? "Kulturzeit extra" berichtet.