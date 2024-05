Am Mittwoch teilten die beiden Konzerne LVMH und Alibaba mit, ihre Partnerschaft zu vertiefen. Das Sentiment für chinesische Aktien hat sich zuletzt ordentlich aufgehellt, ein bekannter amerikanischer Investor hat seine Alibaba-Beteiligung aufgestockt, mehr Details dazu und zur Partnerschaft gibt es hier. LVMH möchte vermehrt auf die Cloudtechnologien und auf KI-gestützte Innovationen von Alibaba einsetzen, um zum einen in dem für LVMH so wichtigen Markt zu wachsen und die Präsenz dabei zu erhöhen. ...

