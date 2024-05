EQS-News: The NAGA Group AG / Schlagwort(e): Research Update

NAGA erhält 'BUY'-Rating und Kursziel von EUR 1,40 im neuen M.M. WARBURG & CO Report



22.05.2024 / 11:45 CET/CEST

NAGA erhält "BUY"-Rating und Kursziel von EUR 1,40 im neuen M.M. WARBURG & CO Report



Bewertung: Kaufen

Kursziel: EUR 1,40

Aufwärtspotential zum aktuellen Aktienkurs: 79.5%

Hamburg, 22. Mai 2024 - Die NAGA GROUP (XETRA: N4G, ISIN: DE000A161NR7) gab heute bekannt, dass M.M. Warburg & Co einen neuen Research-Report über das Unternehmen veröffentlicht hat, der das Unternehmen mit einem "BUY"-Rating und einem Kursziel von EUR 1,40 bewertet. Basierend auf einem Xetra-Aktienkurs von EUR 0,78 am 21. Mai 2024 wird der Aktie ein Aufwärtspotenzial von über 79 % zugeschrieben. Der Bericht hebt die Vorteile der Fusion mit Capex.com und ihre positiven Aussichten nach deren Abschluss hervor. Wir empfehlen Anlegern, den vollständigen Bericht zu lesen, der auf unserer Website verfügbar ist. Klicken Sie hier, um darauf zuzugreifen



Über NAGA NAGA ist ein innovatives Fintech-Unternehmen, das persönliche Finanztransaktionen und Investitionen über seine soziale proprietäre Handelsplattform nahtlos verbindet. Die Plattform des Unternehmens bietet eine Reihe von Produkten an, von Aktienhandel, Investitionen und Kryptowährungen bis hin zu einer physischen VISA-Karte. Darüber hinaus ermöglicht die Plattform den Austausch mit anderen Händlern, bietet relevante Informationen im Feed und Autocopy-Funktionen für die Trades erfolgreicher Mitglieder. NAGA ist eine synergetische Gesamtlösung, die leicht zugänglich und inklusiv ist. Es bietet eine verbesserte Grundlage für Handel, Investitionen, Netzwerke, Verdienen und Bezahlen. Dies gilt sowohl für Fiat- als auch für Kryptoprodukte.



Investor-Relations-Kontakt The NAGA Group AG

Michael Milonas

Mitgründer und stellvertretender CEO

ir@naga.com



