© Foto: @nelhydrogen



Eine Tochtergesellschaft von Nel Asa hat eine Lizenzvereinbarung mit einem indischen Mischkonzern abgeschlossen. Der Aktie verhalf das am Dienstag zu einem Kurssprung. Ist das der erste Schritt für eine Übernahme?Reliance Industries, ein Mischkonzern aus Indien, hat mit Nel Hydrogen Electrolyser, einer Tochterfirma des norwegischen Unternehmens Nel, eine Lizenzvereinbarung für dessen alkalischen Elektrolyseur unterzeichnet, wie aus einer am Dienstag bei den indischen Börsen eingereichten Pressemitteilung ersichtlich wird. Laut dieser Vereinbarung erhält Reliance Zugriff auf Nels Technologieplattform zur Produktion alkalischer Elektrolyseure in Indien und ist berechtigt, diese Geräte …