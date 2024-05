Apple steht weltweit unter Druck der Wettbewerbsbehörden und bereitet sich auf eine juristische Auseinandersetzung in den Vereinigten Staaten vor, während es gleichzeitig gegen eine milliardenschwere Strafe der Europäischen Union ankämpft. In den USA plant der Technologiegigant, eine Klage der Wettbewerbsbehörde abzuweisen, die behauptet, der iPhone-Hersteller würde den Smartphone-Markt monopolisieren, kleinere Rivalen schädigen und Preise in die Höhe treiben. Die Verteidigung argumentiert, dass das Unternehmen einer starken Konkurrenz ausgesetzt sei und keine Macht habe, überhöhte Preise festzusetzen oder die Produktion im angeblichen Smartphone-Markt zu beschränken. Die Beschuldigungen gehen so weit, dass Apple seine Marktposition ausnutze, um mehr Geld von den Verbrauchern und verschiedenen Geschäftspartnern zu verlangen, was letztlich zu erhöhten [...]

