Marc Wild verstärkt seit April als Head of Risk Management der Deutsche Finance Asset Management GmbH die DEUTSCHE FINANCE GROUP im Konzernbereich Risikomanagement. Der erfahrene Manager kommt von einer führenden deutschen Landesbank. Seit dem 01.04.2024 verantwortet Marc Wild als Head of Risk Management der Deutsche Finance Asset Management GmbH das Risikomanagement am Standort München. Zuvor war Wild langjährig als Head of Risk Management Real Estate USA bei der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...