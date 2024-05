Amsterdam (ots/PRNewswire) -Der Kultstürmer und der führende Marktplatz für digitale Unterhaltung geben eine Partnerschaft bekannt, welche die Welt des Online- und Offline-Sports verbindetG2A.COM, der weltweit größte Marktplatz für digitale Unterhaltung, freut sich über die Bekanntgabe einer langfristigen Partnerschaft mit Fußballstar Robert Lewandowski.Der zweifache FIFA Best Men's Player, Stürmer des FC Barcelona und Kapitän der polnischen Nationalmannschaft ist privat auch ein Gaming-Fan, was ihn zum perfekten G2A.COM-Botschafter macht, um Esports und physischen Sport zu verbinden.Lewandowski ist einer der größten Fußballspieler seiner Zeit, der mit dem FC Barcelona, Bayern München und Borussia Dortmund Trophäen gewann. Robert Lewandowski genießt die Anerkennung von Millionen von Fans auf der ganzen Welt. Er wird sowohl für seine individuellen Erfolge als auch für seine Professionalität auf und neben dem Spielfeld geschätzt. Seine Entschlossenheit, seine Leidenschaft, seine Beständigkeit und seine familiären Werte sind eng mit dem Unternehmensethos von G2A.COM verbunden, so dass diese Partnerschaft für beide Parteien ein ganz natürlicher Schritt war.Als der weltweit vertrauenswürdigste Marktplatz für digitale Unterhaltung hat G2A.COM über 30 Millionen Nutzer aus 180 Ländern, die aus mehr als 75.000 digitalen Angeboten wählen können.Die Zusammenarbeit mit Lewandowski, einem langjährigen Gamer, wird G2A.COM der Erfüllung seiner Mission näher bringen, schnellere und bessere digitale Abenteuer für jeden zugänglich zu machen, unabhängig von Standort, Geschlecht, Alter und Status."Wir sind begeistert, eine langfristige Partnerschaft mit Robert Lewandowski zu beginnen und freuen uns auf dieses neue Abenteuer. Untersuchungen unter den Nutzern von G2A.COM zeigen, dass Online-Spieler auch im echten Leben Sport treiben. Um ihren Bedürfnissen gerecht zu werden, kombinieren wir Online und Offline und arbeiten mit ihren Idolen zusammen, die ebenfalls Spiele spielen. Gleichzeitig spiegelt unser Angebot diese Verbindung wider - auf G2A.COM gibt es über 140 Sportspiele. Indem wir Offline- und Online-Sport miteinander verbinden, kommen wir unserem Ziel, digitale Unterhaltung zu vereinen, einen Schritt näher - und genau darum geht es bei G2A.COM. Wir sind das "Gate 2 Adventure" zur digitalen Welt und führend in der demokratisierten digitalen Unterhaltung." kommentiert Bartosz Skwarczek, der Gründer und Aufsichtsratsvorsitzende der G2A Capital Group."Gaming und Sport haben viel gemeinsam - beide sind für jeden, egal welchen Alters oder Hintergrunds. Wer könnte ein besserer Botschafter für diese Verbindung zwischen der physischen und der digitalen Welt sein als Robert Lewandowski - eine Sportikone und gleichzeitig ein Gamer. Robert ist außerdem ein globales Vorbild für die ältere und die jüngere Generation, was mit unseren Unternehmenswerten übereinstimmt. Ich bin zuversichtlich, dass unsere Partnerschaft mit Robert ein perfekter Weg ist, um neue Zielgruppen zu erreichen und unseren Nutzern neuen Nervenkitzel zu bieten."Die Partnerschaft mit Robert Lewandowski ist Teil der langfristigen Markenpositionierungsstrategie und des Markenziels von G2A.COM, das darin besteht, das Gate 2 Adventure in die Welt der digitalen Unterhaltung - Videospiele, Geschenkkarten, Abonnements, Software, E-Learning und mehr - zu öffnen und für jeden zugänglich zu machen. Als Markenbotschafter von G2A.COM wird Robert Lewandowski das Gesicht verschiedener globaler Online- und Offline-Marketingkampagnen und Markenaktivitäten sein, wie z.B. Wettbewerbe mit tollen Preisen, besondere Angebote und Empfehlungen oder exklusive Inhalte für die Nutzer."Ich freue mich, dass ich Botschafter der Marke G2A.COM sein darf, der weltweit führenden Plattform für digitale Unterhaltung. Gaming ist eine der am schnellsten wachsenden Industrien der Welt und ich bin sehr beeindruckt von der Position, die G2A.COM weltweit aufgebaut hat. Digitale Unterhaltung ist bereits ein integraler Bestandteil unseres Lebens, und als Sportler, aber auch als Gamer, bin ich gespannt auf die Entwicklung der Welt des Esports und des Gamings. Ich bin davon überzeugt, dass sich der traditionelle Sport und die körperliche Betätigung nicht nur parallel zur digitalen Welt entwickeln, sondern sich auch gegenseitig unterstützen können, und die G2A.COM-Aktivitäten in den verschiedenen Bereichen des Sports und des Esports sind ein gutes Beispiel dafür. Diese beiden Aktivitäten haben viel gemeinsam - es geht um Spaß, Emotionen und Verfügbarkeit für alle." - sagt Robert Lewandowski.Diese Partnerschaft wurde unter Beteiligung von RL Media geschlossen - einer Medienagentur, die auf der Grundlage der Zusammenarbeit von Robert Lewandowski und Group One aufgebaut wurde. Ihr Ziel ist es, die stärksten polnischen Marken zu schaffen, indem sie ihren Kunden entscheidende Unterstützung in den Bereichen Strategie, Medien, Kommunikation und E-Commerce bietet, unterstützt durch Forschung und Technologie. RL Media ist ein Teil von Serviceplan - einem europäischen Marketing-Kommunikationsriesen.Robert wird sich dem Portfolio von 1.000 G2A.COM-Markenpartnerschaften und Botschaftern aus verschiedenen Bereichen anschließen. Die Marke hat schon immer mit Influencern zusammengearbeitet, von einem der weltweit größten YouTuber PewDiePie bis hin zu Sportlern wie dem Formel-1-Fahrer Dani Clos, den Driftfahrern Ruben Balanos, Piotr Wiecek und Pawel Korpulinski sowie dem Schachmeister Michal Kanarkiewicz, der die digitale Schachakademie von G2A.COM leitet. G2A.COM hat außerdem kürzlich mehrere Sportpartnerschaften angekündigt, darunter Partnerschaften mit der Drift Masters Grand Prix Serie, NCAA-Athleten und Aleksandra Miroslaw, der Weltmeisterin im Speedclimbing. 