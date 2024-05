Das Emissionshaus Primus Valor hat mit seinem geschlossenen Fonds ImmoChance Deutschland 12 Renovation Plus (kurz: ICD 12 R+) 66 Wohneinheiten in Aachen erworben Die Gesamtfläche der Liegenschaft mit Baujahr 1974 beträgt 5.315 Quadratmeter. Inklusive Kaufnebenkosten kostete der Quadratmeter nur 1.345 Euro. Die Wohnungen in der Stettiner Straße in Aachen bestechen durch ihre gute Makro- und ...

