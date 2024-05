DJ MARKT USA/Wall Street etwas leichter erwartet

Die Wall Street dürfte am Mittwoch mit leichten Abgaben in den Handel starten. Die Futures auf die wichtigsten Indizes geben vorbörslich leicht um 0,1 Prozent nach. Die Anleger halten sich vor der Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten US-Notenbanksitzung am Abend (20 Uhr MEZ) und den Quartalszahlen des Chipkonzern Nvidia nach Handelsschluss in den USA zurück.

Die jüngsten Aussagen aus den Reihen der US-Notenbank hatten Hoffnungen auf eine baldige Zinssenkung der Fed Dämpfer verpasst. Die Mehrheit der Fed-Vertreter will wohl noch etwas abwarten, um zu sehen, ob die Inflationsentwicklung ihren Abwärtstrend fortsetzt, bevor sie die hohen Zinsen wieder senken. So hatte zu Wochenbeginn die Präsidentin der US-Notenbankfiliale von Cleveland, Loretta Mester, Zweifel geäußert, dass es in diesem Jahr drei Zinssenkungen geben könnte. Und auch Fed-Gouverneur Christopher Waller sieht die Zeit für Zinssenkungen noch nicht gekommen.

Laut CME FedWatch rechnen die Märkte mit einer Wahrscheinlichkeit von 98,4 Prozent, dass die Fed die Zinsen auf ihrer nächsten Sitzung am 12. Juni unverändert in einer Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent belassen wird, und mit einer Wahrscheinlichkeit von 80,4 Prozent, dass sie auch im Juli unverändert bleiben.

Konjunkturseitig ist die Agenda übersichtlich. Kurz nach Handelsbeginn werden Daten zum Verkauf bestehender Häuser für April veröffentlicht. Große Impulse für die Börsen sind hiervon wohl nicht zu erwarten.

Unter den Einzelwerten zeigt sich die Aktie von Nvidia vorbörslich 0,5 Prozent leichter, nachdem sie am Dienstag auf Rekordniveau bei 953,86 US-Dollar je Aktie geschlossen hat. Am Markt werden beeindruckende Zahlen für das Quartal erwartet, angetrieben von der riesigen Nachfrage nach Chips für künstliche Intelligenz.

Analysten erwarten, dass sich der Umsatz von Nvidia im ersten Quartal auf 24,6 Milliarden Dollar fast vervierfacht hat und der Gewinn um das Fünffache auf 5,60 Dollar je Aktie gestiegen ist. Die eigene Prognose des Unternehmens liegt bei einem Umsatz zwischen 23,5 und 24,5 Milliarden Dollar.

May 22, 2024 06:22 ET (10:22 GMT)

