Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die 3U Holding AG im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2024 (per 31.12.) im Segment ITK eine Umsatzsteigerung um mehr als 50 Prozent erzielt, während sich die Sparten SHK und die Erneuerbare Energien deutlich schwächer entwickelten. In der Folge senkt der Analyst leicht das Kursziel, erneuert aber das positive Rating.

Nach Analystenaussage sei der Konzern zum Ende des ersten Quartals mit einer Eigenkapitalquote von 75,2 Prozent, einer Barliquidität von 51,2 Mio. Euro und einer Netto-Cash-Position (ohne Leasingverbindlichkeiten) von 35,9 Mio. Euro bilanziell sehr komfortabel aufgestellt. Zudem halte die Gesellschaft 8,8 Prozent eigene Aktien, die auch als Akquisitionswährung eingesetzt werden können. Auf dem aktuellen Kursniveau belaufe sich die Marktkapitalisierung der 3U Holding AG auf 75,1 Mio. Euro. Dabei entspreche das bilanzielle Eigenkapital ohne Anteile Dritter zum 31. März 2024 von 88,6 Mio. Euro nach Berechnung von GSC 2,64 Euro je im Umlauf befindlicher Aktie. Auf Basis einer aktualisierten Sum-of-the-Parts-Bewertung nennt der Analyst ein neues Kursziel von 3,50 Euro (zuvor: 3,60 Euro) und stuft die Aktie unverändert mit "Kaufen" ein.



