Anfang Mai hat BioNTech (WKN: A2PSR2) mit seinen Geschäftsergebnissen die Erwartungen des Marktes verfehlt und Anleger enttäuscht. Auf Jahressicht liegt die Aktie bei -18% und notiert bei 92,07 US$, eine schwache Performance. Warum kommt die Aktie nicht von der Stelle? Und was können Investoren hier noch erwarten? Bleibt Covid-19 ein Thema? Immer weniger Umsätze und Gewinne, doch die Mainzer Biotech-Schmiede glaubt unverdrossen an die künftigen Chancen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...