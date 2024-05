Krypto News: 3 neue Coins, die jeder Anleger kennen sollte

Die Krypto-Welt ist voll von tausenden verschiedener Kryptowährungen. Gefühlt kommen zudem täglich neue Projekte heraus, die versuchen, mit neuen Ideen und technischen Errungenschaften die bisherige Konkurrenz zu übertrumpfen. Einigen gelingt das, während andere schon innerhalb kürzester Zeit aufgegeben werden und einfach verschwinden.

Gerade für Krypto-Neulinge ist es nicht einfach, neue Coins richtig einzuordnen und herauszufinden, wie groß das Potenzial überhaupt ist. Wir werfen deshalb einen Blick auf drei neue Kryptowährungen, die sich aktuell noch in der Presale-Phase befinden. Dabei verraten wir genau, welche Vorteile die Token haben und wie sie sich von der bereits etablierten Konkurrenz unterscheiden.

#1 - Dogeverse: Ein Multiverse-Token für Meme-Coin-Anleger

Wohl kaum ein Meme-Coin konnte in den letzten Wochen und Monaten so einen starken ICO (Initial Coin Offering) durchlaufen, wie es bei Dogeverse ($DOGEVERSE) der Fall gewesen ist. Der Meme-Coin befindet sich aktuell in der letzten Phase des Presales und konnte bisher über 15 Millionen US-Dollar an Kapital sammeln. Ein klares Zeichen dafür, wie stark das Interesse an diesem noch jungen Token ist, der sich alleine aus technischer Sicht stark von anderen Meme-Coins abheben kann.

Denn bei Dogeverse handelt es sich um einen sogenannten Multichain-Token - also ein Krypto-Coin, der gleich auf mehreren Blockchain-Netzwerken eingesetzt werden kann. Dogeverse konzentriert sich dabei auf gleich sechs verschiedene Blockchains: Neben Ethereum und Solana kann der $DOGEVERSE-Token auch über die BNB Chain und Avalanche sowie über Base und Polygon genutzt werden.

Gleichzeitig punktet Dogeverse bereits im Vorverkauf mit der Einführung eines eigenen Staking-Programms. Dieses funktioniert aktuell nur über die Ethereum-Blockchain und bietet im Augenblick eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von satten 53 %.

Einen genauen Termin für den kommenden Launch gibt es bisher noch nicht, doch dürfte es nicht mehr lange dauern, bis ein offizieller Handel möglich ist. Denn Dogeverse hat nun die letzte Phase des Presales betreten, sodass der $DOGEVERSE-Token nur noch kurzzeitig zu einem Preis von 0,00031 US-Dollar erworben werden kann. Sollte der Launch genauso erfolgreich wie der Presale laufen, so könnte der Preis bald ansteigen - eine 10x- oder gar 100x-Steigung ist durchaus denkbar.

#2 - eTukTuK: Blockchain, KI und Umweltschutz in einem Coin

Bereits seit über fünf Jahren befindet sich eTukTuk ($TUK) in der Planungsphase und wagte nun vor einigen Wochen den Schritt hin zum offiziellen Vorverkauf des nativen Krypto-Tokens. Die Idee hinter dem Projekt ist so einfach wie genial: Laut dem offiziellen Whitepaper gibt es weltweit über 270 der sogenannten Tuk Tuks. Dabei handelt es sich um motorbetriebene Dreiräder, die häufig in Touristenstädten zum Transport eingesetzt werden. Allerdings sind die benzinbetriebenen Fahrzeuge häufig recht teuer im Unterhalt und im Verbrauch, weshalb eine elektrische Variante Abhilfe schaffen soll. Genau an dieser Stelle möchte jetzt eTukTuk ansetzen.

Neben den eigentlichen Gefährten ist ein weiterer wichtiger Kernfokus des Projekts auf die Nutzung der künstlichen Intelligenz gelegt. Diese kommt zum Beispiel dann zum Einsatz, um eine möglichst optimierte Route über die offizielle eTukTuk-App zu planen und so Verkehr zu verringern und gleichzeitig den Energieverbrauch zu reduzieren. Außerdem soll der $TUK-Token, der über die Ethereum-Blockchain als ERC-20-Token zum Einsatz kommt, als eine stabile Währung fungieren, die über die Landesgrenzen der einzelnen Staaten hinaus funktioniert.

Aktuell konnte der $TUK-Token bereits ein Kapital von über 3,3 Millionen US-Dollar sammeln - und das bei einem derzeitigen Preis von günstigen 0,032 US-Dollar. Dies dürfte auch darauf zurückzuführen sein, dass eTukTuk bereits erste Partnerschaften mit verschiedenen Unternehmen und Regierungen eingegangen ist. So wird im Augenblick eine neue Infrastruktur aus E-Ladesäulen in Zusammenarbeit mit der Regierung von Sri Lanka aufgebaut, die die ersten eTukTuk-Fahrzeuge mit Energie versorgen wird.

#3 - 99Bitcoins: Eine Lern-to-Earn-Plattform für Krypto-Wissen

Ebenfalls äußerst vielversprechend präsentiert sich der 99Bitcoins mit dem neuen $99BTC-Token. Die Lernplattform ist bereits seit dem Jahr 2013 eine der wichtigsten Quellen für Wissen rund um die Krypto-Welt und hat sich nun dazu entschieden, einen eigenen Krypto-Token auf den Markt zu bringen. So soll der $99BTC-Coin als Learn-to-Earn-Token fungieren und Nutzer der Plattform dafür belohnen, dass sie erfolgreich die mittlerweile fast 80 Stunden an Kursmaterial absolvieren. Gleichzeitig wird der $99BTC-Token sowohl als ERC-20-Token als auch als BRC-20-Token auf den Markt gebracht werden, um so sowohl die Ethereum-Blockchain als auch das Bitcoin-Netzwerk nutzen zu können.

Die Idee dahinter ist, dass die Lernplattform aktuell daran arbeitet, neue Kurse zur BRC-20-Technologie herauszubringen und diese mit dem Learn-to-Earn-Token zu verbinden. Gleichzeitig gibt es bereits ein Staking-Angebot für die ERC-20-Variante, die schon jetzt im Vorverkauf genutzt werden kann. Hier bietet das Unternehmen derzeit eine Rendite von satten 1.124 %. Wer sich zudem zum Staking des $99BTC-Tokens entschließt, der erhält Zugang zu exklusivem Content - unter anderem einem VIP-Bereich oder speziellen Handels-Kursen, die auf das Verstehen verschiedener Signale spezialisieren.

Da 99Bitcoins bereits eine etablierte Plattform ist, könnte der Presale innerhalb kürzester Zeit in die letzte Phase eintreten und einen baldigen Launch nach sich ziehen. Es kann sich also durchaus lohnen, frühzeitig in die neue Kryptowährung zu investieren und dann starke Renditen zu erhalten.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.