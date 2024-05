Die Urlaubssaison steht kurz bevor und Flugreisen werden teurer. Zuletzt hat die viel zitierte Luftverkehrssteuer (seit 1. Mai 2024) für einen weiteren Schub gesorgt. Auch die Lufthansa-Tochter Eurowings macht da in Sachen "Preiserhöhungen" natürlich keine Ausnahme. Die Lufthansa-Aktie tendiert jedoch weiter zur Schwäche. Immerhin: Man gebe die steigenden Kosten an die Kunden weiter, erklärte Airline-Chef Jens Bischof am Mittwoch in Köln. Er verwies insbesondere auf die staatlich beeinflussten Gebühren, ...

