Frankfurt (www.anleihencheck.de) - US-Inflationszahlen bescherten den Märkten in der vergangenen Woche einen Aufschwung - und das, obwohl die Zahlen nur geringfügig besser waren als erwartet, so Steven Bell, Chefvolkswirt EMEA bei Columbia Threadneedle Investments.Im Verlauf der Woche würden auch die Daten aus dem Vereinigten Königreich veröffentlicht. Die Inflation hier dürfte einen weitaus stärkeren Rückgang verzeichnet haben - und das Zwei-Prozent-Ziel der Bank of England für die Inflation der nächsten zwölf Monate dürfte so in greifbare Nähe rücken. Gegen Ende des Monats dürfte sich dann auch die Inflation in der Eurozone verbessern. ...

