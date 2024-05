Cargo-Partner verpflichtet sich, vermehrt Testläufe für Elektro-Lkw zu starten. Bereits bis Ende des Jahres will das österreichische Logistikunternehmen in Europa mindestens fünf elektrische Trucks mit einer Nutzlast von 7,5 bis 10 Tonnen auf der "ersten und letzten Meile" einsetzen. Erste Test absolvierte das Unternehmen nach eigenen Angaben bereits in Österreich und in der Slowakei. Eine Ausweitung auf weitere Länder in Zentral- und Osteuropa sei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...