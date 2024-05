© Foto: BASF SE



Der Chemie-Riese greift tief in die Tasche, um Klagen im Zusammenhang mit der Kontamination von Trinkwasser durch sogenannte Ewigkeitschemikalien (PFAS) in den USA beizulegen.In dem Verfahren ging es um eine Sammelklage von tausenden öffentlichen Wasserversorgern, die durch die Verwendung von fluorhaltigen Feuerlöschschäumen betroffen sind. Auslöser des Problems ist die Übernahme der Ciba Specialty Chemicals durch BASF im Jahr 2009 für 3,8 Milliarden Euro. Ciba hatte das Geschäftsfeld mit den jetzt umstrittenen Tensiden bereits im Jahr 2003 verkauft, eine Tatsache, die BASF in seiner Verteidigung hervorhebt. Der Konzern weist darauf hin, dass der Vergleich kein Schuldeingeständnis darstellt …