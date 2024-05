Krypto News: Pendle mit Preisexplosion kurz vor All Time High - Was steckt hinter dem Token?

Pendle erlebt derzeit eine wahre Achterbahnfahrt. Innerhalb der letzten sieben Tage hat der Token einen beeindruckenden Zuwachs von fast 50% verzeichnet. Aktuell steht der Preis bei 5,98 US-Dollar, nachdem er gestern bereits die Marke von 6,50 US-Dollar erreicht hatte. Damit klettert die Marktkapitalisierung auf satte 921 Millionen US-Dollar, was Pendle den 95. Platz unter den Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung einbringt.

Das bisherige All Time High erreichte Pendle am 11. April dieses Jahres mit einem Preis von 7,52 US-Dollar. Die aktuelle Rallye lässt diesen Höchststand in greifbare Nähe rücken. Was aber macht diesen Token gerade so beliebt?

Die Besonderheiten des Pendle Tokens

Pendle bietet ein einzigartiges Konzept im Bereich der dezentralen Finanzen (DeFi). Der Token ermöglicht die Tokenisierung und den Handel von zukünftigen Erträgen aus verschiedenen DeFi-Plattformen. Dies geschieht durch die Aufteilung von Ertragsgenerierenden Token in Principal Token (PT) und Yield Token (YT). Die PT repräsentieren den ursprünglichen Wert des angelegten Vermögens, während die YT die zukünftigen Erträge darstellen, die der Vermögenswert generieren wird.

Pendle Möglichkeiten, Quelle: https://www.pendle.finance/

Pendle nutzt ein spezielles Automated Market Maker (AMM) System, das den Handel dieser Tokens ermöglicht und dabei die Liquidität und Effizienz maximiert. Besonders attraktiv für Investoren ist die Möglichkeit, durch den Handel von YT Tokens Erträge zu spekulieren oder durch den Verkauf von PT Tokens eine feste Rendite zu sichern.

Ein weiteres Merkmal von Pendle ist das Governance-Modell, das durch den vePENDLE Token realisiert wird. Inhaber von vePENDLE können an Abstimmungen teilnehmen und Entscheidungen über die zukünftige Entwicklung des Pendle-Protokolls treffen. Dies fördert eine dezentrale und gemeinschaftsorientierte Weiterentwicklung der Plattform.

Beispiel zur Nutzung von Pendle

Ein Anleger besitzt 1000 USDC und möchte diese Summe in einem DeFi-Protokoll wie Compound anlegen, um Zinsen zu verdienen. Mit Pendle kann der Anleger diese zukünftigen Zinsen bereits jetzt zu Geld machen.

Der Prozess sieht folgendermaßen aus: Die 1000 USDC werden in Compound angelegt und in cUSDC umgewandelt. Diese cUSDC werden auf der Pendle-Plattform in standardisierte Yield-Token (SY-cUSDC) umgewandelt, die dann in Principal Token (PT) und Yield Token (YT) aufgeteilt werden. Die PT repräsentieren den ursprünglichen Anlagebetrag, während die YT die zukünftigen Erträge darstellen.

Der Anleger kann nun die YT auf dem Pendle-Marktplatz verkaufen und sofortige Liquidität erhalten, während die PT im Besitz des Anlegers bleiben und später eingelöst werden können. Dies bietet eine flexible Möglichkeit, sofortigen Ertrag zu erzielen und gleichzeitig die ursprüngliche Anlage zu sichern.

Wer die Veranlagung seiner Assets lieber selbst in der Hand hat, kann mit einem neuen KI-Projekt vielleicht eine bessere Strategie entwickeln: WienerAI.

WienerAI Erklärung, Quelle: https://wienerdog.ai/de

WienerAI: Symbiose aus Memecoin und KI Utility

WienerAI revolutioniert den Kryptohandel, indem es künstliche Intelligenz nutzt, um zukunftsträchtige Trades zu identifizieren. Als AI-unterstütztes Handelstool kombiniert WienerAI modernste Vorhersagetechnologie mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche, die sowohl Anfängern als auch erfahrenen Investoren Vorteile bietet. Das Tool analysiert Marktbewegungen und bietet unverzerrte Analysen, um die besten Handelsmöglichkeiten zu identifizieren.

Die Symbiose aus Memecoin und KI-Utility macht WienerAI besonders interessant. Während viele Memecoins vor allem durch ihre Community und humorvolle Darstellung punkten, bietet WienerAI echten Nutzen durch seine KI-Funktionen. Der $WAI-Token dient nicht nur als digitaler Vermögenswert, sondern auch als Zugangsschlüssel zu einem fortschrittlichen KI-Handelsbot. Diese Kombination schafft eine einzigartige Position im Kryptomarkt, indem sie Unterhaltung und finanziellen Nutzen verbindet.

WienerAI schützt zudem seine Nutzer vor MEV-Bots, die sonst durch Frontrunning den Gewinn schmälern könnten, und erlaubt gebührenfreie Transaktionen, was die Rentabilität erhöht. In einer Welt, in der KI und Blockchain immer enger zusammenwachsen, setzt WienerAI neue Maßstäbe und bietet eine innovative Lösung für das Krypto-Trading der Zukunft.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.