Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit heute ist ein neuer Krypto-ETN des Emittenten issuance.swiss in Kooperation mit Liqwid über Xetra und Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Der Krypto-ETN Cardano ADA Staking by Liqwid ETP (ISIN CH1327686056/ WKN A4AFBK) biete Anleger*innen Zugang zur Wertentwicklung der Kryptowährung Cardano in Kombination mit einer Staking-Prämie. Staking ermögliche es Krypto-Haltern, Prämien zu erhalten, indem sie ihre Coins in Wallets sperren, die zur Validierung von Netzwerktransaktionen auf der Blockchain verwendet würden. Anleger*innen könnten durch diese Methode nicht nur an der Wertentwicklung der Kryptowährung partizipieren, sondern auch von den jeweiligen Staking-Erträgen profitieren. Das Produkt sei über die Kryptowährung physisch besichert. ...

