Die Redcare Pharmacy-Aktie (WKN: A2AR94) ist nach einer enorm negativen Studie der UBS am Dienstag unter die Marke von 100 € abgetaucht. Doch am Mittwoch zeigt sich nach einer positiveren Einschätzung eine kleine Gegenbewegung. Hauck Aufhäuser contra UBS Das enorm negative Urteil der UBS vom Dienstag hat die Aktie von Redcare Pharmacy zeitweise um bis zu -15% abstürzen lassen. Am Mittwoch zeigt sich bei der ehemaligen Shop-Apotheke eine leichte Erholung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...