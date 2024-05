Die Aktie von ThyssenKrupp Nucera (WKN: NCA000) steigt am Mittwoch um rund +3% auf aktuell 11,50 €. Allerdings befindet sie sich in einem langfristigen Abwärtstrend, seit Anfang des Jahres summiert sich der Kursverlust auf rund -36%. Gegenüber der Erstnotiz ist das Papier nur noch halb so viel wert. Sind das jetzt günstige Einstiegskurse? Hohe Anlaufkosten belasten Der Wasserstoffmarkt ist noch im Anfangsstadium, hierunter leiden Unternehmen wie ...

