Die Nvidia-Aktie (WKN: 918422) ist der definitiv größte Gewinner des Jahres 2024 und zum Treiber der Weltbörsen geworden. Doch nun schauen Anleger mit Spannung und teilweise mit Angst auf die anstehenden Zahlen des Unternehmens, die am Mittwoch präsentiert werden. Was muss der Chipkonzern abliefern, um Anleger zu überzeugen? Nvidia meldet Quartalszahlen Am Mittwoch nach Börsenschluss wird der Chipdesigner Nvidia seine Quartalszahlen präsentieren. ...

