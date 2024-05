An den Aktienbörsen in den USA scheint am Mittwoch Vorsicht das Motto der Stunde zu sein. Im vorbörslichen Handel zeichneten sich leichte Verluste ab. Auch bei den Aktien von Nvidia herrschte Zurückhaltung. Das Unternehmen legt am Abend nach der Schlussglocke die Quartalsbilanz vor. Die Aktien des billionenschweren Chipproduzenten bewegten sich vorbörslich kaum.Die Erwartungen an das Technologie-Schwergewicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...