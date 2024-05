Bonn (ots) -phoenix präsentiert ab Donnerstag ein umfangreiches Programm anlässlich des 75-jährigen Jubiläums des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland. Die Feierlichkeiten werden am Donnerstag, 23. Mai mit einem Staatsakt in Berlin beginnen und vom 24. bis zum 26. Mai mit einem Demokratiefest in Bonn und Berlin fortgesetzt.Donnerstag, 23. Mai 2024:Ab 11.45 Uhr überträgt phoenix live den Staatsakt anlässlich des 75. Jahrestages der Verkündung des Grundgesetzes aus Berlin. Im phoenix-Studio zu Gast ist der ehemalige Bundesverfassungsrichter Prof. Dr. Udo Di Fabio. Die Veranstaltung wird von Aydogan Makasci anmoderiert und Gerd-Joachim von Fallois begleitet den etwa einstündigen Festakt als Reporter vor Ort.Im Anschluss an die Übertragung des Festaktes sendet phoenix um 13:15 Uhr die Dokumentation "Wie gut ist unser Grundgesetz" mit der Moderatorin Sandra Maischberger und dem ARD-Rechtsexperten Frank Bräutigam.Die Dokumentation "75 Jahre Deutschland - Der große Test mit Mirko Drotschmann" wirft ab 20:15 Uhr einen Blick auf die zurückliegenden Jahrzehnte deutscher Geschichte.Anlässlich des Jubiläums beschäftigt sich die phoenix runde um 21:45 Uhr mit den Gefahren für die Demokratie und wo die Grenzen der Meinungsfreiheit liegen. Moderator Alexander Kähler diskutiert u.a. mit dem Kabarettisten Florian Schroeder und mit der Berliner Senatorin für Justiz und Verbraucherschutz, Felor Badenberg.Samstag, 25. Mai 2024:Der Samstag beginnt mit einer Dokumentationsreihe von phoenix history zum Thema 75 Jahre Grundgesetz. Um 10:00 Uhr startet die Dokumentation "23.5.1949 - 75 Jahre Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland", gefolgt von "The Wall - Mauern der Welt. Am Berliner Todesstreifen" um 10:45 Uhr. Die Dokumentation "Das Bonn-Berlin Duell - 25 Jahre Hauptstadtbeschluss" um 11:30 Uhr sowie "Ständige Vertreter - Die Bonner Kanzler" um 12:15 Uhr runden das Programm ab.Ab 12.55 Uhr bis 17.15 Uhr sendet phoenix live von den Bürgerfesten in Bonn und Berlin. Jeanette Klag wird die Moderation übernehmen, begleitet von dem Experten und Staatsrechtler Prof. Dr. Alexander Thiele, der als Gast am Set ist. Zu den Interviewpartnern gehören Bundestagspräsidentin Bärbel Bas und Bundesratspräsidentin Manuela Schwesig. Darüber hinaus werden Diskussionsrunden des Bundeskanzlers Olaf Scholz und verschiedener Ministerinnen und Minister gezeigt. Ein Höhepunkt der Berichterstattung wird die Liveübertragung der Ansprache des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier beim Bürgerfest in Bonn sein. Zusätzlich führt phoenix ein Interview mit dem Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts Stephan Harbarth. Als Reporterinnen vor Ort in Bonn und Berlin sind Katharina Kühn und Eva Wormit im Einsatz. Ein Interview mit Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir rundet die Berichterstattung am Samstag ab.Sonntag, 26. Mai 2024:Der Sonntag ist dem Bürgerfest in Berlin und dem Karlsruher Verfassungsgespräch gewidmet, das ab 13.00 Uhr übertragen wird. Ab 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr berichtet phoenix live vom Bürgerfest in Berlin, bei dem auch der französische Präsident Emmanuel Macron erwartet wird. Prof. Dr. Hans Vorländer wird als Experte das Programm begleiten. Interviewpartnerin ist u.a. die Vizepräsidentin des Bundestages Petra Pau.75 Jahre Grundgesetz auch onlineAnlässlich des 75-jährigen Jubiläums bietet phoenix auch ein vielfältiges Online-Programm in der Mediathek an. Unter den Rubriken "Stimmen zur Verfassung" und "Fundament der Demokratie" stehen zahlreiche Sendungen zur Verfügung, die sich mit den Feierlichkeiten und der Bedeutung des Grundgesetzes beschäftigen. Zusätzlich werden Statements zum Grundgesetz aus dem Archiv als phoenix-review online abrufbar sein.Die Festlichkeiten werden parallel auf den Social-Media-Kanälen und im Netz begleitet. Darüber hinaus ist phoenix mit einem eigenen Stand in Berlin am Rande der Festlichkeiten vertreten.Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5784816