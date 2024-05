ROUNDUP 2: Evotec bekräftigt nach Rückgängen zum Jahresstart Prognose

HAMBURG - Der Pharmawirkstoffforscher und -entwickler Evotec hat einen schwächeren Jahresauftakt verzeichnet. Dabei musste das Unternehmen Rückgänge im Kerngeschäft mit Forschungs- und Entwicklungsarbeiten mit Partnern hinnehmen. Das deutlich kleinere Biologika-Geschäft erzielte hingegen Zuwächse. Das Management bekräftigte den Ausblick auf das laufende Jahr. Dabei soll es mit den Zahlen zum ersten Halbjahr eine Aktualisierung geben. Dann ist der neue Konzernchef Christian Wojczewski an Bord. Evotec steckt mitten in einer Neuausrichtung.

ROUNDUP 2: Hornbach erwartet nur leichte Zuwächse - Aktie sackt ab

BORNHEIM - Der Baumarktkonzern Hornbach erwartet trotz einer starken Frühjahrssaison nur leichte Zuwächse im laufenden Geschäftsjahr. Die Konsumstimmung dürfte sich nicht signifikant erholen, teilte das Unternehmen am Mittwoch im pfälzischen Bornheim mit. Zudem stellt sich Konzernchef Albrecht Hornbach auf steigende Betriebskosten ein; vor allem wegen höherer Gehälter für die Beschäftigten. An der Börse kamen die endgültigen Geschäftszahlen für 2023/24 und die Prognosen für das neue Geschäftsjahr mit etwas Verzögerung schlecht an.

Branchenverband: Autoabsatz legt nach Delle wieder deutlich zu

BRÜSSEL - Autobauer haben in der Europäischen Union im April dank zusätzlicher Verkaufstage deutlich mehr Wagen verkauft. Die Zahl der neu zugelassenen Autos in der EU stieg gegenüber dem Vorjahresmonat um 13,7 Prozent auf knapp 914 000 Exemplare, wie der Branchenverband Acea am Mittwoch in Brüssel mitteilte. Noch im März war der Autoabsatz gesunken. Vor allem in den Schlüsselmärkten Deutschland, Spanien, Frankreich und Italien verzeichneten die Autohersteller teils deutliche Zuwächse.

Schneider Electric beendet Gespräche mit Bentley Systems

RUEIL-MALMAISON - Der französische Technologiekonzern Schneider Electric und der US-Industriesoftware-Hersteller Bentley Systems haben ihre Gespräche über eine mögliche Teilfusion beendet. Dies sei in beiderseitigem Einvernehmen geschehen, teilte Schneider Electric am Mittwoch in Rueil-Malmaison mit. Die Gespräche zwischen den beiden Unternehmen waren Teil der Schneider-Strategie, Kapazitäten in der Industrietechnik aufzubauen, laut früheren Medienberichten wollten die Franzosen die eigene Softwaresparte mit Bentley Systems zusammenlegen. Das Geschäft wäre eine der größten Übernahmen eines US-Unternehmens durch ein französisches Unternehmen gewesen. Schneider werde sich weiterhin auf "konsequente Kapitalallokation" fokussieren, hieß es vom Konzern.



Weitere Meldungen



-Microsoft baut 'Copilot' zum Team-Assistenten aus

-Roche erhält von FDA 'Breakthrough Device Designation' für Bluttest -Tarifeinigung auch für Einzelhandel in Niedersachsen, Bremen und NRW -ROUNDUP: Benko im U-Ausschuss: Signa-Gründer meidet Antworten zu -Russland stellt neue Wolga-Limousinen vor - China-Kopien -Große Sorge bei WHO: 8 Millionen Syphilis-Infektionen pro Jahr -Mehr als fünf Millionen Dengue-Fälle in Brasilien

-Thyssenkrupp-Beschäftigte protestieren gegen Konzernvorstand -ROUNDUP: Bessere Bedingungen für Hausarztpraxen im Kabinett -Deutschland wirbt in EU für Ideen gegen Fake News und Propaganda -Arzttermin per KI: Online-Portal Doctolib übernimmt Telefonassistenten -Neue Experten-Warnung: Könnten Kontrolle über KI-Systeme verlieren -Studie: Unfallrisiko für Fußgänger bei Elektroautos höher -Länder beraten am 20. Juni mit Scholz über Versicherung für Elementarschäden -Verbraucher in Deutschland shoppen immer häufiger bei Temu und Shein -Allianz: Kaum noch sinkende Schiffe - doch Gefahr durch Piraten wächst -Vodafone gewinnt mit knappem Vorsprung Festnetz-Test der 'Chip' -Citigroup muss für irrtümlichen Aktienverkauf Millionen zahlen -Mehr Flugshows bei diesjähriger ILA - 600 Aussteller erwartet -Volle BVB-Konzentration auf Wembley - Spekulationen um Kehl -ROUNDUP: Zahl der Sozialwohnungen nimmt weiter ab

-Unwetter in Bayern und Thüringen - Kommt die Pflichtversicherung? -Kabinett billigt Erleichterungen für Hausärzte

-Auch bei Eurowings werden die Flugtickets teurer

-Habeck möchte 'grünen' Stahl nach vorn bringen

-Thyssenkrupp-Beschäftigte protestieren gegen Konzernvorstand°

