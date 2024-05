KAKAO: Wie geht es weiter mit dem Kurs?

Der Kakaopreis liegt weiterhin über der kritischen Unterstützungsmarke von 7.000 - pro Tonne. Seit dem Höchststand von 11.500 - hat die Korrektur jedoch 30 - überschritten, was den Markt theoretisch in einen Bärenmarkt versetzt. Betrachtet man jedoch die Trends dieses Jahres und die Hauptwelle, die im Jahr 2022 begann, wird deutlich, dass die 7.000 $-Marke unbedingt gehalten werden muss. Ein Rückgang in den Bereich von 5.800 bis 6.000 - pro Tonne muss nicht unbedingt auf eine baldige Rückkehr zu Niveaus um 2.000 bis 3.000 - hindeuten. Es ist bemerkenswert, dass die Marktvolatilität deutlich abgenommen hat. Es bleibt die Frage, ob sich die Fundamentaldaten geändert haben.

Quelle: xStation5 von XTB

Der derzeitige Preisrückgang gegenüber den historischen Höchstständen ist einer der stärksten in der Geschichte, folgt aber auf den stärksten Anstieg, wenn man die bedeutenden historischen Höchststände berücksichtigt. In den 1970er Jahren kam es zu einer ähnlichen Volatilität, als das Angebot ebenfalls stark eingeschränkt war. Es hat den Anschein, dass die...

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 77 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.