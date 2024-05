© Foto: picture alliance / imageBROKER | Rolf Schulten



Der Mega-Zusammenschluss in der Bergbaubranche, der lange Zeit unwahrscheinlich erschien, rückt nun doch in greifbare Nähe. Anglo zeigt sich gesprächsbereit.In einer weiteren dramatischen Entwicklung in der Bergbauindustrie hat Anglo American zugestimmt, in Gespräche mit dem größeren Konkurrenten BHP Group einzutreten. Gleichzeitig lehnte Anglo ein drittes Angebot des weltgrößten Bergbaukonzerns im Wert von 38,6 Milliarden Pfund (45,4 Milliarden Euro) ab. Damit öffnet sich nun die Tür für mögliche Verhandlungen, die zu der größten Bergbau-Transaktion seit über einem Jahrzehnt führen könnten. BHP hatte das Angebot durch Erhöhung der Anteile, die Anglo-American-Aktionären angeboten werden, …