Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) beließ die Zinsen heute unverändert bei 5,50%, so die Experten von XTB.Die Erklärung sei relativ aggressiver als zuvor gewesen und habe zu einer starken Aufwertung des neuseeländischen Dollars (NZD) geführt. Während der anschließenden Pressekonferenz habe Gouverneur Orr jedoch eine eher dovishe Haltung eingenommen, was zu einem leichten Rückgang der Gewinne geführt habe. ...

