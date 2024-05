© Foto: picture alliance / zz/NPX/STAR MAX/IPx



Das Cloud-basierte Softwareunternehmen Snowflake wird heute Abend nach der US-Glocke seinen Quartalsbericht präsentieren. Was erwartet der Markt?Analysten erwarten für das April-Quartal einen Gewinn je Aktie von 18 Cent, ein Plus von 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr, und einen Umsatzanstieg von 26 Prozent auf 787 Millionen US-Dollar. Beim letzten Quartalsbericht im Februar gab Snowflake bekannt, dass der damalige CEO Frank Slootman in den Ruhestand geht. Gleichzeitig senkte der Softwarehersteller die Prognose für das Geschäftsjahr 2025. Einige Analysten sind im Hinblick auf den Ergebnisbericht von Snowflake heute Abend zurückhaltend. "Die Anleger erwarten bereits einen größeren Gewinn im …