Bundesbank: Konjunktur in Deutschland dürfte wieder etwas Fahrt aufnehmen

Werbung







Nach einem kleineren Aufschwung zu Beginn des Jahres, erwartet die Deutsche Bundesbank für das Frühjahr weiteres konjunkturelles Wachstum. Doch es sind noch Impulse von Nöten.



Die deutsche Wirtschaft hat laut der Bundesbank wieder Tritt gefasst und bleibt voraussichtlich im Frühjahr auf dem Wachstumspfad. Nach dem leichten Plus zu Beginn des Jahres dürfte die Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal erneut etwas ansteigen, hieß es im am Mittwoch veröffentlichten Monatsbericht der Notenbank. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) war von Januar bis März um 0,2 Prozent gegenüber dem Vorquartal gestiegen, nachdem es Ende 2023 noch um 0,5 Prozent zurückgegangen ist. Positive Impulse verspricht sich die Deutsche Bundesbank insbesondere im zweiten Vierteljahr von den Dienstleistern und dem Privatkonsum. Die Umfrageergebnisse des Ifo-Instituts für die konsumnahen Dienstleistungsbereiche Einzelhandel und Gastgewerbe deuteten indes darauf hin. Ferner lautet die Einschätzung der Bundesbank, dass auch die Inflationsrate im Mai wieder ansteigen dürfte. Grund dafür ist unter anderem, dass das Lohnwachstum zuletzt wieder kräftiger ausfiel. Aber auch der Preisdruck im Dienstleistungssektor könnte länger anhalten. Die Inflation in Deutschland war im April erstmals in diesem Jahr nicht weiter gesunken: Waren und Dienstleistungen kosteten wie bereits im März 2,2 Prozent mehr als im Jahr zuvor.











Das Werkzeug für Aktien- und Indexanleger



Mit dem Trendkompass von HSBC unterstützen wir Sie bei der Analyse vergangener Kursentwicklungen bzw. aktueller Kurstrends. Im Diagramm werden die relative Stärke nach Levy und das Momentum von DAX®, DAX®-Aktien, deutschen Nebenwerten und ausgewählten ausländischen Aktien übersichtlich dargestellt. Der Trendkompass wird an jedem Mittwoch aktualisiert und ist über folgenden Link abrufbar:









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC