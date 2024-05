Salesforce CRM und IBM, zwei Giganten der Technologiebranche, haben ihre strategische Partnerschaft durch die Integration von IBMs watsonx KI- und Datenplattform mit der Einstein 1 Plattform von Salesforce ausgebaut. Diese Kooperation zielt darauf ab, Kunden eine größere Flexibilität in der Bereitstellung von KI und Daten zu bieten, um Teams in die Lage zu versetzen, fundierte, datengesteuerte Entscheidungen direkt in ihrem Arbeitsablauf zu treffen. Die Partnerschaft konzentriert sich auf die beidseitige Integration von Daten, die Flexibilität bei großen Sprachmodellen, vorgefertigte Aktionen für CRM-Lösungen und ein Engagement für verantwortungsbewusste KI-Entwicklung. Kunden können nun die Sprachmodelle auswählen, die ihre spezifischen Geschäftsanforderungen am besten erfüllen, und diese in die datengesteuerte IBM-Plattform watsonx.ai und [...]

