Bitcoin Pizza Day: So viel wären die zwei Pizzen heute wert

Am Kryptomarkt zeigt die Kurve weiterhin nach oben, und obwohl viele im Jahr 2021 dachten, dass der Zenit erreicht sei und "die Blase" bald platzen würde, wissen wir heute, dass dem nicht so ist. Bitcoin, die größte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung, ist mittlerweile über 15 Jahre alt. Heute feiern wir den 14. Jahrestag der ersten realen Transaktion mit Bitcoin. Der "Pizza Day" erregt jedes Jahr aufs Neue Aufmerksamkeit, da der Wert der Summe, die damals für zwei Pizzen bezahlt wurde, fast jedes Jahr weiter steigt. Heute wären es über 700 Millionen Dollar.

10.000 Bitcoin für 2 Pizzen

Im Jahr 2010 war Bitcoin noch ein relativ neues Phänomen, von dem nur wenige gehört hatten. Eine Handvoll Programmierer und Technik-Enthusiasten hatten bereits von der neuen Währung erfahren, aber das volle Potenzial war noch nicht absehbar. Obwohl man Bitcoin bereits minen konnte, wusste kaum jemand, wie man sie sinnvoll einsetzen konnte. Laszlo Hanyecz, der eine beachtliche Menge Bitcoin geschürft hatte, postete daher in einem Forum die Frage, ob jemand bereit wäre, ihm etwas für 10.000 Bitcoin zu verkaufen. Tage später, am 22. Mai 2010, fand sich tatsächlich jemand, der Laszlo zwei Pizzen für 10.000 Bitcoin lieferte.

Happy Bitcoin Pizza Day!



On this day in 2010, Laszlo Hanyecz made history by spending 10,000 Bitcoin for two Papa John's pizzas.



That would be worth over $700 million today!



Legendary! pic.twitter.com/bXIUF1nJNO - Bitcoin Archive (@BTC_Archive) May 22, 2024

Seitdem staunt die Welt jedes Jahr am Pizza Day über die enorme Wertsteigerung von Bitcoin. Nie zuvor hatten die zwei Pizzen an diesem Tag einen so hohen Gegenwert wie heute. Aktuell entsprechen 10.000 Bitcoin einem Wert von über 700 Millionen Dollar. Laszlo nimmt es gelassen. Er weiß, dass Bitcoin ohne die frühen Nutzer wie ihn, die begannen, die Währung im Alltag einzusetzen, heute nicht annähernd so wertvoll wäre. Es ist paradox zu denken, dass er heute fast Milliardär wäre, wenn er seine Bitcoin damals nicht ausgegeben hätte - denn ohne solche Transaktionen hätte Bitcoin niemals den Wert erreicht, den es heute hat.

Bitcoin verpasst? Jetzt $99BTC im Presale kaufen.

Der Verkäufer der zwei Pizzen dürfte heute wohl auch nicht mehr im Besitz dieser 10.000 Bitcoin sein. Die Chancen stehen allerdings gut, dass derjenige, der sie besitzt, damit schon bald zum Milliardär wird. Dafür wäre ein Bitcoin-Kurs von 100.000 Dollar nötig, der von den meisten Experten schon in diesem Jahr erwartet wird.

BITCOIN to $100k by June 2024. - Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) February 18, 2024

Es ist also durchaus denkbar, dass der Wert der 10.000 Bitcoin auch an zukünftigen Pizza Days noch weiter steigen wird. Einige Analysten haben bereits Kursziele für Bitcoin ausgesprochen, die bis zu einer Million Dollar reichen. Dass Bitcoin nochmal eine Wertsteigerung wie in den letzten 14 Jahren hinlegt, ist aber nicht mehr zu erwarten, da die Marktkapitalisierung dafür inzwischen schon zu hoch ist. Hohe Gewinne werden am Kryptomarkt dennoch nach wie vor erzielt, wobei sich vor allem neuen Coins als äußerst gewinnbringend erweisen können, weshalb auch immer mehr Anleger auf den neuen 99Bitcoins ($99BTC) setzen.

Jetzt mehr über 99Bitcoins erfahren.

Wird 99Bitcoins Bitcoin outperformen?

Während Bitcoin bereits auf eine Marktkapitalisierung von 1,3 Billionen Dollar kommt und diesen Wert nur schwer noch um das 10- bis 20-fache steigern kann, bieten neuere Kryptowährungen, die noch niedriger bewertet sind, inzwischen deutlich höhere Renditechancen. Diese Coins können ihren Wert schneller vervielfachen, was hohe Gewinne innerhalb kurzer Zeit ermöglicht. Allerdings ist das Risiko bei diesen Investitionen auch höher.

Ein Coin, bei dem eine solche Kursexplosion erwartet wird, ist $99BTC. Die Plattform 99Bitcoins, die seit Jahren Wissen rund um Kryptowährungen vermittelt und über eine enorme Reichweite verfügt, hat ihren eigenen $99BTC-Token eingeführt, der derzeit noch im Vorverkauf erhältlich ist und noch nicht an den Kryptobörsen gehandelt wird. Schon kurz nach der Ankündigung haben Anleger Token im Wert von über 1,5 Millionen Dollar gekauft.

($99BTC Token-Vorverkauf - Quelle: 99Bitcoins Website)

$99BTC ist derzeit noch im Vorverkauf erhältlich, wobei der Preis bis zum Listing an den Kryptobörsen noch mehrfach angehoben wird. Frühe Käufer können somit schon vor dem offiziellen Launch Buchgewinne erzielen. Der $99BTC-Token bietet zudem eine Staking-Funktion, die den Stakern hohe Renditen in Form von zusätzlichen Token ermöglicht. Darüber hinaus erhalten Tokenbesitzer Zugang zu exklusiven Lerninhalten und Trading-Signalen der Plattform. Alles in allem stehen die Chancen gut, dass $99BTC nach dem Listing an den Kryptobörsen schnell um das 10-fache oder mehr steigen könnte.

Jetzt $99BTC im Presale kaufen.



Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.