DJ Aktien Schweiz erneut mit Abgaben - SMI wieder unter 12.000 Punkten

ZÜRICH (Dow Jones)--Auch zur Wochenmitte hat sich der schweizerische Aktienmarkt mit Abgaben gezeigt. Der SMI fiel damit wieder unter die Marke von 12.000 Punkten. Belastet wurde das Sentiment vor allem von den Verlusten in der Aktie von Swiss Life, die 2,0 Prozent einbüßte. "Der Ausblick belastete", sagte ein Marktteilnehmer. Der Versicherer sieht den Gewinn nur noch im unteren Bereich der Spanne von 850 bis 900 Millionen Franken. "Damit fällt es verglichen mit den Branchenunternehmen ab", ergänzte der Marktteilnehmer. Im Gefolge fielen auch die Aktien von Zurich Insurance um 0,3 Prozent.

Der SMI reduzierte sich um 0,4 Prozent auf 11.959 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 12 Kursverlierer und 8 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 19,22 (zuvor: 23,2) Millionen Aktien.

Zudem sprachen Händler weiterhin von Zurückhaltung vor dem Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank am Abend und den Quartalsergebnissen von Nvidia nach Handelsschluss in den USA. Am Markt werden hier wieder einmal beeindruckende Zahlen erwartet, angetrieben von der riesigen Nachfrage nach Chips für künstliche Intelligenz.

Die Aktien von Sandoz verbesserten sich nach Zahlenausweis um 0,6 Prozent. Zudem sind die Medikamente gegen Osteoporose und Knochenkrebs des Pharmaherstellers nun in der EU zugelassen worden. Dagegen standen die Aktien der Luxusgüter-Hersteller Richemont und Swatch deutlicher unter Abgabedruck. Die Papiere verloren jeweils 2,1 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/err

(END) Dow Jones Newswires

May 22, 2024 11:41 ET (15:41 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.